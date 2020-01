Sölden hängt jetzt auch am Gas

„Wir sind derzeit mit Roppen in Verhandlung. Dort gibt es einen Überschuss an Gas“, hofft GF Georg Tollinger auf eine Einspeisung des wertvollen Überschusses aus der Biogasanlage des Abfallbeseitigungsverbands Westtirol ins Tigas-Netz. Auch eine zweite Anlage fürs Oberland sei bereits in Bau und Gespräche mit potenzielle­n Zulieferern gestartet. Mit welchen gaserzeugende­n Betrieben man jedoch konkret in Verhandlung sei, darüber hält man sich zumindest von Seiten der Tiga­s noch bedeckt. Indes lässt auch Sölden Interesse erkennen. Immerhin würden wöchentlich über 50 Tonnen an Bioabfällen in die Biogasanlage Söldens gebracht, wo sie gemeinsam mit dem Klärschlamm wertvolles Methangas produzierten.