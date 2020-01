Lienz hat wieder eine Faschingssitzung

Lienz –Lang, lang ist’s her, dass die Lienzer in der „fünften Jahreszeit“ eine Faschingssitzung erleben durften. Doch heuer erwartet die Zuschauer gleich dreimal ein „Faschingskabarett“ im Lienzer Stadtsaal: am Donnerstag, den 13. Februar, sowie am Freitag, den 14,. und am Donnerstag, den 20. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.