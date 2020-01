kitzVenture-Prozess startet im April

Innsbruck –Gestern hätten sich eigentlich drei ehemalige Verantwortliche der in Kitzbühel ansässigen und von Deutschen betriebenen Firma kitzVenture am Innsbrucker Landesgericht Platz nehmen sollen. Es geht um den Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Über die Vorgeschichte hatte die TT berichtet: Vor einigen Jahren sammelte die 2015 gegründete Firma von Anlegern Geld in Form von Nachrangdarlehen ein, um angeblich in Start-ups zu investieren, und versprach 9,75 % Zinsen im Jahr. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) drehte kitzVenture den Hahn zu, brummte ihr eine Strafe wegen irreführender Werbung auf und erstattete Strafanzeige. Es folgten Ermittlungen und eine Razzia im Kitzbüheler Büro.