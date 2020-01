Umstrittenes Zammer Wohnprojekt ist in Bau

Zams – Es sorgte für einige Jahre für gehörigen Wirbel in der Gemeinde Zams: Das umstrittene Wohnprojekt im Ortsteil Unterengere ist inzwischen in Bau. Der gemeinnützige Wohnbauträger WE (Wohnungseigentum) errichtet dort in zwei Baustufen, vier Blöcke mit insgesamt 35 Wohneinheiten. „Wir haben Ende November angefangen, wir wollen bis zum Frühjahr fertigwerden“, betont Projektleiter Gerhard Schmid. Bisher wurden die Baugruben ausgehoben und schon die ersten Bodenplatten gegossen. Im ersten Schwung werden 17 Wohnungen gebaut, im zweiten 18.