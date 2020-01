Tradition vs. Tourismus: Sternsinger wegen „Blackfacings" weggeschickt

Mayrhofen – Ist der Gast so sehr König, dass man für ihn seine Traditionen opfert? Diese Diskussion hat ein Vorfall in Mayrhofen entfacht, über den das Bezirksblatt in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Demnach war eine Gruppe von Sternsingern unlängst in Mayrhofen unterwegs und besuchte dabei auch Hotelbetriebe. Im Hotel Elisabeth hätten sich laut Bezirksblatt britische Gäste über das so genannte „Blackfacing“ beschwert. Es bezeichnet die im englischsprachigen Raum als rassistisch verpönte Praxis, wenn Weiße sich als Schwarze schminken.