Regierung fixierte Pflege-Schulversuch und Polizei-Offensive

Sowohl Nehammer wie auch Anschober zeigten sich von den getroffenen Maßnahmen äußerst angetan, wie auch schon zuvor Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP). Dieser zeigte sich überzeugt, mit dem Schulversuch eine „ganz wesentliche Maßnahme“ zur Eindämmung des Personalproblems im Pflegesektor zu setzen. Der Schulversuch wird noch an diesem Mittwoch in den Bildungsdirektionen ausgeschrieben. Man habe bereits zahlreiche interessierte Schulen in Aussicht, betonten Fassmann wie auch Anschober.

Vorgesehen ist, dass das Projekt schon im September startet. Damit soll eine fünfjährige Höhere Lehranstalt (HLA) für Sozialbetreuung und Pflege geschaffen werden, die man mit Matura abschließen kann. Die Kosten für die allgemeinbildenden Unterrichtsfächer werden vom Bund (Bildungsministerium) getragen, jene für die facheinschlägige Ausbildung in der Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz von den Bundesländern. Der Schulzweig soll Interessenten ab 15 Jahren offen stehen, geplant ist, dass 120 bis 150 Personen am Schulversuch teilnehmen. Nach einem Jahr soll es eine Evaluierung geben, dann werde man „in die Breite gehen“, sofern sich der Versuch bewährt, sagte Anschober.

In den nächsten Wochen werde die angekündigte „Taskforce Pflege“ starten und im Anschluss auch die Zielsteuerungsgruppe von Bund, Ländern und Gemeinden. Ein wichtiges Anliegen ist es Anschober, auch die Hilfsorganisationen in den Reform-Prozess zu integrieren. Die nächsten konkreten Schritte sollen dann in ein paar Wochen folgen: „Sie können mich da in drei bis vier Wochen im Detail befragen, wie es hier weitergeht.“