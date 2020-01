Skitouren auf der Piste könnten in Tirol bald kosten

Die Kritik, dass der Eintritt in die Berge für Tourengeher frei sein müsse, lässt Harml nicht gelten: „Freie Berge gibt es nur dort, wo nicht gewirtschaftet wird, auf den Pisten ist es anders. Nachdem das Tourengehen so ein großer Boom geworden ist, sind auch viele Anfänger darunter, die im freien Gelände nicht fahren können oder wollen. Wer auf einer hergerichteten Piste geht, nutzt damit etwas, das kostet.“ Vielen sei die Gebühr zu hoch, diese Tourengeher würden auf kostenfreie Varianten ausweichen, „die Mehrzahl von denen weiß aber, wie man sich am Berg benimmt“. In Vorarlberg und in der Schweiz achten so genannte Pistenwächter darauf, dass sich sowohl Skifahrer als auch Tourengeher an die Regeln halten, großteils passiert das über Liftangestellte, teils über Skilehrer. Unterstützung von der Alpinpolizei gibt es keine. Im Ernstfall, erklärt Christian Elsensohn, Skischulleiter in Lech, würden auch Skipässe für 24 Stunden abgenommen: „Das passiert aber nur selten, man setzt lieber auf Aufklärung.“ In höheren Lagen gehört das verbotene Abfahren in forstliches Sperrgebiet zu den häufigen Problemen. Die Problematik der Nachttourengeher und das gefährliche Queren von Pisten im Dunkeln während der Arbeit mit Geräten sei eher eine städtische, meint man am Arlberg und auch im nahen Ischgl.