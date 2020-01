Mordfall Lübcke: Kein Haftbefehl gegen möglichen Komplizen

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und dem antisemitischen Anschlag in Halle fürchten Experten weitere rechtsextreme Angriffe in Deutschland. In einem am Mittwoch in Berlin vorgestellten neuen Band des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena heißt es, dass sich Rechtsextremismus in Deutschland zunehmend als „Schwarmterrorismus“ zeige.