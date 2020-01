Hauser bei Eckhoff-Sieg im Ruhpolding-Sprint 35.

Lisa Hauser hat am Mittwochnachmittag im Sprint-Bewerb beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding den 35. Platz erreicht. Die Tirolerin, die zuletzt nach einer Grippe in Oberhof gefehlt hatte, setzte ausgerechnet ihren letzten Schuss daneben und musste einmal in die Strafrunde. Die Norwegerin Tiril Eckhoff blieb dagegen fehlerfrei und feierte in überlegener Manier ihren bereits fünften Saisonsieg.