Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Baden

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war am Nachmittag auf der L15 aus Tattendorf kommend in Fahrtrichtung Pottendorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Unfalllenker erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle.