Überlegungen zu einer Stadt über der Stadt

Innsbruck – Blicke von außen auf die Stadt seien für die Innsbrucker Stadtplanung „superwichtig“, so deren Chef Wolfgang Andexlinger bei der Eröffnung der Ausstellung „city above city“ im Raum für Stadtentwicklung. Eine Schau, in der ArchitektInnen von morgen sehr konkret den Innsbrucker Stadtteil Rossau unter den aktuellen Vorzeichen städtischer Entwicklungen weiterdenken. Indem sie trotz wachsender Bevölkerungszahlen versuchen, die Stadt nicht weiter ausfransen zu lassen, sondern in den bestehenden Grenzen zu verdichten.