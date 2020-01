Rednex und Vengaboys singen nächste Woche in Tux

Tux –In Tux heißt es schon bald „Back to the 90s“, also zurück in die guten alten 90er – und zwar auf dem musikalischen Weg.

Mit „Cotton Eye Joe“ gelang der Gruppe Rednex in den 90ern ein Lied, das in sämtlichen Discos und Après-Ski-Bars auf und ab gespielt wurde. Wochenlang war dieser Ohrwurm an der Spitze der Charts. Die schwedische Band kreierte mit Elementen der Country-Musik und stampfenden Klängen aus Dance und Pop ihre unverwechselbaren Lieder.

Aber bei der 90er-Party am Dorfplatz im Tuxerortsteil Lanersbach werden am 23. Jänner nicht nur Rednex die Bühne rocken. Denn das Kultjahrzehnt hat auch noch andere Künstler hervorgebracht, die an so einem Abend nicht fehlen dürfen. Und seit der Ibiza-Affäre im Vorjahr ist eine Band aus der damaligen Zeit wieder in aller Munde: die Vengaboys.

1996 wurden die Vengaboys in Amsterdam gegründet und zählen bis heute zu den bekanntesten Eurodance-Bands. Charterfolge wie „We’re going to Ibiza“, „Boom, Boom, Boom, Boom“ und „We like to Party“ gehören zu ihren Nummer-eins-Hits und machten die Band international bekannt. Sie feierten Erfolge in den amerikanischen Dance-Charts sowie Top-10-Platzierungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den Niederlanden.