Generalsanierung des Kärntner Landesmuseums ab Frühjahr

Nach jahrelanger Vorbereitungszeit wird nun mit der Generalsanierung des Kärntner Landesmuseums Rudolfinum begonnen. Das Land Kärnten investiert in das Projekt insgesamt 13,2 Millionen Euro, wie Kulturreferent LH Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten erklärte. Mitte 2022 soll das Museum wiedereröffnet werden.

Nun sind die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Kaiser sprach von einem „historischen Meilenstein“, den diese Investition in die Zukunft der Sammlungen darstelle. Besonders wichtig sei ihm dabei die klare Ausrichtung des Rudolfinums auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher. 9,5 Millionen werden in den Bau investiert, 3,7 Millionen Euro in die Einrichtung.