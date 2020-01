Schuldsprüche in neuem Prozess nach Aufhebung von BP-Wahl

Wegen Malversationen, die 2016 auch zur Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl geführt hatten, sind am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Bezirkswahlleiter und sein Stellvertreter zu Geldstrafen verurteilt worden. Georg Fejan, der Bezirkshauptmann von Wolfsberg, muss 10.800 Euro zahlen, der andere Angeklagte 18.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft legte den beiden Angeklagten Amtsmissbrauch und falsche Beurkundung im Amt zur Last. Die beiden hätten - entgegen den Bestimmungen - am Tag nach der Stichwahl ohne Beisein der Wahlbeisitzer die Briefwahlkuverts aufgeschlitzt, ausgezählt wurden sie dann aber ordnungsgemäß. Außerdem bestätigten die beiden Angeklagten auf einem Schriftstück, dass am Sonntagabend nach Wahlschluss eine Sitzung der Bezirkswahlbehörde stattgefunden hätte, die es aber in Wahrheit nicht gegeben hatte. Zudem fehlte ein Hinweis, dass die Kuverts ohne Wahlbeisitzer aufgeschlitzt worden sind.