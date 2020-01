Bilder vom Karneval in Venedig: Wenige Tage ein anderer sein

Innsbruck –Der Karneval in Venedig hat sich in den Jahrzehnten, in denen ihn der Innsbrucker Edgar Hernegger mit der Kamer­a einfängt, stark verändert. Das beweisen auch die über 40.000 Fotos, die seit 1984 entstanden sind. Obwohl Hernegger fast ein halbes Jahr seines Lebens in der Lagunenstadt verbracht hat, immer vier bis fünf Tage je Karneval, wird er auch heuer wieder dort sein. Längst sind ihm viele Mitwirkende zu Freunden geworden. Auch die Venezianer mögen den Tiroler, der sich das Fotografieren selbst beigebracht hat. Ein Ausschnitt seiner Impressione­n ist aktuell in der Residenz Veldidena­park zu bewundern.