Grünes Licht für Neubau der Wirtschaftskammer in Imst

„Vor Weihnachten haben wir die Zustimmung des Präsidiums für einen Neubau bekommen“, ist der Imster WK-Obmann Josef Huber dankbar. „Sowohl die Geschäftsstelle in Imst als auch jene in Land­eck bleiben bestehen“, unterstreicht Huber vorab. Die künftige Einrichtung soll neben den Räumlichkeiten für die sieben Kammermitarbeiter auch einen Wifi-Campus für die Bezirke Imst und Land­eck beinhalten. Abriss und Neubau am bestehenden Standort – in Innenstadtnähe – geht ein Architektenwettbewerb voraus. „Wir würden uns nächstes Jahr um diese Zeit über einen Baubescheid freuen“, so Huber. Während der Bauphase sei der laufende Betrieb sowohl in Untermiete als auch in einem Containerdorf denkbar.