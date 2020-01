Volvos E-Rivale für e-tron und I-Pace

Mailand – Der nötige Ernst ist Volvo beileibe nicht abzusprechen: Die Schweden sind bekannt dafür, dass sie das, was sie ankündigen, auch umsetzen wollen. Wenn das Management der Ansicht ist, dass großvolumige Verbrennungsmotoren ausgedient haben, dann kann sich die Kundschaft darauf einstellen: Fünf-, Sechs- und Achtzylinder-Triebwerke gehören der Vergangenheit an. Wenn Volvo die Strategie vorgibt, die Elektromobilität voranzutreiben, dann wissen Mitarbeiter, Händlerpartner und auch die Klientel: Innovatives wird folgen. In der Tat hat Volvo in den vergangenen Jahren das Angebot an Plug-in-Hybriden konsequent ausgebaut (derzeit gibt es sieben verschiedene Varianten im Sortiment) – was noch fehlt, ist ein batterieelektrisches Auto. Das wird gegen Ende des Jahres nachgereicht, und zwar in Gestalt des XC40 Recharge, der in dieser Woche im Volvo Studio Milano die Hüllen fallen ließ.