DS-Schmuckstück mit Dampf unter der Haube

Innsbruck –Zu Nischenmarken führt selten ein rein rationaler Zugang. So werden Menschen auf der Suche nach dem Schnäppchen mit ausgeprägter Funktionalität wohl selten zum DS-Händler pilgern. Versteht sich die PSA-Marke doch als Avantgarde des ursprünglich französischen Konzerns sowie als Hommage an den visionären Citroën DS.

Nach dem erfolgreichen Start des SUV DS7 fuhr nun der DS3 Crossback in die Kleinwagenklasse vor. Der 4,1-Meter-Franzose tritt schon nach außen extrovertiert auf. Irgendwie wirkt der Franzose mit seiner geschwungenen B-Säule wie eine Designertasche mit vielen liebevollen Details. So fahren die Türgriffe des DS beim Annähern an das Auto automatisch aus.