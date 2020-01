Opel Grandland X Hybrid4: Mit Blaulicht zur Premiere

Opel sieht sich diesbezüglich gut und frei von Pönale-Bedrohungen aufgestellt. Denn auf die Vollelektriker-Option des neuen Corsa folgt jetzt nicht alleine der Grandland als Teilzeit-Elektriker. Doch er setzt das Startsignal. Als Hybrid4. Basis dafür ist ein Antriebsstrang, der gerade in eine Reihe von PSA-Produkten eingezogen ist beziehungsweise einzieht. Er besteht aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 200 PS und zwei Elektromotoren mit 110 PS an der Vorder- respektive 113 PS an der Hinterachse. Das ergibt 300 PS Systemleistung (und 520 Nm Maximal-Drehmoment). Daraus resultiert ein ebenso elektrisch generierter Allradantrieb.

Das Plug-in-Hybrid-System lässt vier Fahr-Modi zu: Strom, Hybrid, Allrad und Sport. Garniert ist das mit einer verschärften Rekuperationsstufe („B“ statt „D“ wie „Drive“), die beim Nachladen unterstützt, aktivierbar via Schalthebel. Stichwort Laden: Serienmäßig wird ein 3,7-kWh-On-board-Lader mitgeliefert, optional ist ein 7,4-kWh-Charger zu haben. In 1,5 Stunden – das ist abhängig von der Lademöglichkeit – kann die Batterie gefüllt sein.

Was die Fahrstufen-Variationen können, das ließ Opel im deutschen Schwarzwald ausprobieren, auf variationsreichem Straßenprogramm, gemächlich über die Dörfer, kurvenreich durch die Wälder, recht zahm im Zuge der weitgehend auf 120 km/h limi- tierten Autobahn. An elektrischer Reichweite versprochen werden laut technischem Datenblatt bis zu 59 Kilometer. Der Bordcomputer stellte 50 Kilometer in Aussicht. Rund 38 sind es geworden. Nachladen kann man stufenweise, wie viel Prozent für die nächste Umweltzone reserviert werden soll, ist via Save-Modus fixierbar. Darüber hinaus wären 135 km/h die elektrisch machbare Spitze, 235 km/h sollte der Hybrid-Opel unter Mitarbeit aller Antriebe schaffen. Dazu war die Verkehrslage nicht angetan. Doch stellte sich im Laufe der rund 250 Kilometer langen Testroute der Hybrid-Modus als am geschmeidigsten heraus.