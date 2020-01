Wo die rote Welt des Hans Peter Doskozil noch in Ordnung ist

Eisenstadt – 2015 kam Hans Peter Doskozil in kurzer Zeit zu österreichweiter Bekanntheit. Als burgenländischer Polizeidirektor war er das Gesicht zur Flüchtlingskrise. Er berichtete vom grausigen Fund von 71 toten Menschen in einem Klein-Lkw, der neben der Autobahn abgestellt war. Er versucht in Nickelsdorf an der Grenze zu Ungarn die Menge zu kanalisieren.