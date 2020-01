Walkner auf vorletzter Dakar-Etappe Zweiter

Quintanilla halbierte seinen Rückstand auf US-Leader Ricky Brabec um rund die Hälfte auf 13:56 Min. Brabec kam auf dem über 744 km gelaufenen Teilstück - davon 379 km Sonderprüfungen - auf Rang zehn, verlor 11:48 Min. auf den Tagessieger. Der Honda-Pilot ist aber nach wie vor in einer komfortablen Position, steht doch am Freitag in Saudi-Arabien die Schlussetappe auf dem Programm. Es geht über 347 SP-Kilometer nach Qiddiya.

Allerdings habe er durch diese Pausen zwei bis drei Minuten und damit wohl den Etappensieg verloren. Mit Vollgas hat der 33-Jährige versucht, Boden wettzumachen. Dabei hatte er in ein, zwei Situationen ziemliches Glück, nicht gestürzt zu sein. „Die letzten 50 Kilometer habe ich noch mal so richtig angedrückt. Mit dem Motorrad und meinem Tempo war ich heute extrem zufrieden.“ Nun freue er sich auf das Finale: „Ich bin richtig motiviert.“

Der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver befindet sich indes nach einem Unfall bei der Rallye Dakar in einem kritischen Zustand. Laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP war der 48-Jährige am Donnerstag auf der elften Etappe nach Haradh gestürzt. Straver sei für rund zehn Minuten ohne Herzschlag gewesen. Ärzte hätten Straver wiederbelebt, ehe er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Riad geflogen wurde. Dort wurde nach Angaben seiner Frau auch der Bruch eines Halswirbels festgestellt.