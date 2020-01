Eine Lehrerin fährt mit dem Hauptgewinn nach Hause

Sieben Los-Besitzer durften bei der Schlussverlosung um die Preise rittern. Zwei Premium-Musical-Karten für Ludwig II. in Füssen gewann Barbara Haas aus Heiterwang, ein Paar Ski von Hervis Stefanie Berger aus Schwangau, einen riesigen Flachbildschirm von RedZac Stefanie Pauli aus Höfen. Über eine Jahreskarte „Vitales Land“ durfte sich Anton Pahle aus Breitenwang freuen, Gutscheinpreise gingen an Veronika Wanner, Weißenbach (1000 Euro), und an Daniela Kohler, Lechaschau (1500 Euro). Den festlichen Abend mit einem Buffet vom Goldenen Hirschen in Reutte sponserten das Außerferner Druckhaus und die Sonnenbergbahnen Grän. Die Preisträger und die Familien der Glücksengerln erhielten außerdem Eintritte in die Alpentherme, das Festspielhaus in Füssen und die Highline 179. Die Einlagen eines Musical-Stars aus Füssen fanden großen Anklang.