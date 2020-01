Sigmund Freuds „Traumdeutung“: (Alb-)Träume und Wirklichkeiten

Wien –Very British! Locker und humorvoll, gewürzt mit einer Prise Klamauk und Bild- wie Witz-Anleihen bei den Monty Pythons, präsentierte sich vergangenen Donnerstag die Uraufführung des Stückes „Die Traumdeutung von Sigmund Freud“ am Akademietheater. Ob die Folgevorstellungen ähnlich oder ziemlich anders sein werden, steht, so man dem mit einiger Aufgeregtheit vermittelten und vom Pressebüro beglaubigten Konzept des Abends Glauben schenkt, in den Sternen.

Die britisch-irischen Theatermacher Ben Kidd und Bush Moukarzel aka „Dead Centre“ organisieren ihre Auseinandersetzung mit Sigmund Freud und dessen Basiswerk zur Psychoanalyse als Publikumsbeteiligungsprojekt. Und so ist es in der Premiere eine junge Frau namens Andrea, die der Aufforderung des Ensembles (Alexandra Henkel, Philipp Hauß, Johannes Zirner, Tim Werths) folgt, auf der Bühne einen Traum zu erzählen. Geburtsstunde eines Running Gags: Andrea berichtet von einer seltsamen Begegnung mit dem „Gruselrocker“ Alice Cooper in der Wiener Konzert-Location „Arena“, mit der Zeit werden dann sämtliche Beteiligten in allen möglichen und unmöglichen Situationen darauf anspielen. Bis man zum Ende der gut 90 Minuten in einem Kinderzimmer mit Alice-Cooper-Poster landet und Andreas Lieblingssong „Feed My Frankenstein“ lauschen darf.