Vereinigung Öffentlicher Mandatare Tirol: Brückenbauer feierte den 95er

Innsbruck –In der „Vereinigung Öffentlicher Mandatare Tirol“ versammelt sich unter dem Vorsitz von Rudi Warzilek viel Geschichte. Aber auch das Bemühen, das in vielen Arbeitsjahren und politischen Auseinandersetzungen erworbene Wissen an die Jungen weiterzugeben. Etwa im „MCI-Philosophicum“, in dem sich die früheren Politiker regelmäßig den Fragen der Studierenden stellen.

Dieser Tage feierten die Mitglieder der engagierten Vereinigung den 95. Geburtstag von Carl Reissigl, den dieser am 14. Jänner beging. Damit ist er einer der Ältesten in der Runde. Er gehörte dem Innsbrucker Gemeinderat und dem Tiroler Landtag an, dessen Präsident er von 1984 bis 1989 war. Im selben Zeitraum war er auch Präsident der damals so genannten „Tiroler Handelskammer“. Im Landtag gehörte er – für ihn bezeichnend – den Ausschüssen für Wirtschaft, Soziales sowie Kunst und Kultur an.