Ein „Filmdenkmal“ will politisch bleiben

Wien –Ein echter Schauspieler, der einen fiktiven Schauspieler spielt, der einem anderen realen Theatermann nachempfunden ist: Die Rede ist von Klaus Maria Brandauer in seiner berühmtesten Filmrolle als Nazi-Kollaborateur Hendrik Höfgen und seinem Vorbild Gustaf Gründgens in „Mephisto“. Ein nahe­liegender Eröffnungsfilm für die Retrospektive des Filmarchivs Austria, die Kurator Florian Widegger dem Kammerschauspieler zum Jahresauftakt widmet. Eines stellt Brandauer im Gespräch zu dieser Opportunisten-­Figur gleich klar: Er habe einen Menschen aus Fleisch und Blut darstellen wollen, egal, welche falschen Entscheidungen dieser getroffen habe. Ein unpolitischer Künstler wolle er denn auch nicht sein, so Brandauer: „Zu sagen, ich interessiere mich nicht für Politik, ist eine sehr politische Aussage, und zwar eine saudumme. Wir müssen uns klar werden, dass etwas unbedingt zu verteidigen ist: unser geregeltes Zusammenleben in einer Demokratie.“