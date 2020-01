Hochwasserverbauung an der Drau: Sillian wird sicherer

Sillian, Heinfels – Die Drau, so unscheinbar und schmal sie oft wirken mag, ist ein gefährlicher Fluss. Zumindest für die Gemeinde Sillian, die sie durchquert. Deshalb wird seit 2016 an einer umfangreichen Hochwasserverbauung gearbeitet, die nun zum Teil fertig ist. Das berichten Walter Hopfgartner von der Abteilung Wasserbau des Baubezirksamtes Lienz sowie der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitteregger und sein Stellvertreter Anton Calovi.

„Von den rund vier Kilometern Projektstrecke sind 2,5 Kilometer schon verbaut“, erklärt Hopfgartner. Da nur in der Niederwasserzeit, also ungefähr zwischen September und Mai, gearbeitet werden kann, dauert die Fertigstellung noch bis 2023. Dabei müssen die Fachleute mit allerhand Herausforderungen rechnen. Der Ortskern von Sillian liegt nämlich tiefer als das Flussbett der Drau. In der Vergangenheit hat das zu Überschwemmungen geführt – trotz der Uferdämme, die noch aus den 1970er-Jahren stammen. Der Grundwasserspiegel ist hoch, sodass die Feuchtigkeit immer wieder in Keller einsickert. „Außerdem ist der Boden im Projektbereich nicht sehr tragfähig“, schildert Walter Hopfgartner ein weiteres Problem.