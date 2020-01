Telfs, Imst –Wer dieser Tage durch das Zentrum von Telfs spaziert, sieht und spürt sofort, dass hier – im positivsten Sinne – Ausnahmezustand herrscht. Kollektiv fiebert die Marktgemeinde dem Schleicherlaufen am 2. Februar entgegen. Bis dahin übertreffen sich die 14 Fasnachtsgruppen mit Festen und Veranstaltungen, fast alle sind mit einem eigenen Vereinslokal im Ortskern vertreten – und jedes Wochenende zieht die berühmt-berüchtigte Hütten- und Wagentour Hunderte an. Euphorie und Interesse scheinen in Telfs – und vielen anderen Teilen Tirols – größer denn je. Doch was genau macht die Faszination der Fasnacht aus?