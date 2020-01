Lkw-Irrfahrten ärgern Gemeinde Fließ

Fraktionsvorsteher Florian Röck brachte das Problem zuletzt im Gemeinderat aufs Tapet. Nun will Fließ reagieren. „Seit für die Transportunternehmen mehr russische, rumänische und bulgarische Fahrer unterwegs sind, passiert das immer öfter“, erklärt auch Bürgermeister Hans-Peter Bock. Diese können die Sprache nicht und würden sich deshalb bei der Orientierung schwerer tun, glaubt er. „Es ist jedes Mal ein riesiger Wirbel. Dann helfen alle zusammen, um das Problem zu lösen.“ Größere Lkw bleiben auf dem Weg den Berg hinauf regelrecht stecken – kommen nicht mehr vor oder zurück. Der Anhänger muss meist abgekoppelt und die Zugmaschine gewendet werden, denn im Rückwärtsgang lässt sich das Problem nicht lösen. Man will künftig Hinweistafeln an der Hochgallmigger Landesstraße anbringen – ein entsprechendes Ansuchen wurde an die Bezirkshauptmannschaft Landeck weitergeleitet. Ähnliche Probleme kannte man bisher auch im Fließer Weiler Eichholz, so Bock. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Lkw, die ins Fließer Dorfzentrum wollten, vom Navi über die kleine Siedlung gelotst – aber auch diese Straße ist eng, steil und für größere Lkw nicht zu passieren.