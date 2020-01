Tirols Burgen nach 47 Jahren in elf Bildbänden vereint

Innsbruck –Oftmals an abschüssigen Felsen gelegen, prägen Burgen seit Jahrhunderten das Tiroler Landschaftsbild. Sie wurden v.a. an strategisch wichtigen Verkehrswegen gebaut, deshalb sieht man manche sogar von der Inntalautobahn aus, etwa die Kronburg im Oberland oder Tratzberg im Unterland.

Oswald Graf Trapp (1899–1988), Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, begann schon Anfang der 1970er-Jahre, Burgen systematisch zu erforschen. 1972 erschien sein erstes Werk über die Burgen im Vinschgau, aber er ahnte nicht, dass sein Forschungsvorhaben erst lange nach seinem Tod zum Abschluss kommen würde. Nach sagenhaften 47 Jahren wird heute der letzte Band dieses Monumentalwerks in der Bibliothek des Ferdinandeums präsentiert. Der über 300 Seiten umfassende Wälzer behandelt die Burgen des Tiroler Unterlandes.

Die Historikerin Julia Hörmann-Thurn und Taxis von der Universität Innsbruck kennt das Burgenprojekt schon seit ihrer Kindheit. Ihre Mutter, die Kunsthistorikerin Magdalena Hörmann-Weingartner, Assistentin von Graf Trapp, begleitete das Projekt von Anfang an. Hörmann-Thurn und Taxis erklärt: „Trapp erkannte bald, dass er für sein großes Vorhaben ein Team aus Spezialisten brauchte, und begann die Zusammenarbeit mit namhaften Burgenhistorikern und Bauforschern.“ Nach dem Tod ihrer Mutter übernahm Hörmann-Thurn und Taxis die Herausgabe des letzten Bandes. Die Beiträge des aktuellen Burgenbuches sprechen ein breites Publikum an, werden aber wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht. Jede Burg wird nach einem einheitlichen Konzept historisch und bauhistorisch beschrieben, alte Darstellungen und Zeichnungen zur Baustruktur liefern faszinierende Einblicke in den Urzustand.