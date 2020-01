Ein Ein „Mäh“, das zu Herzen geht auf der Bergschaf Interalpin

Unterdessen wird Johannes Fitsch, Geschäftsführer des Tiroler Schafzuchtverbandes, in Diskussionen über Herdenschutz und Wölfe verwickelt. „Aber darüber wollen wir hier eigentlich nicht sprechen“, sagt er. Dem Nassereither ist es vielmehr ein Anliegen, „dass wir nicht immer mehr Förderungen brauchen, sondern der Handel Produkte unserer Bauern kauft“. Denn das Lammfleisch in den Supermarktregalen stamme meist aus Neuseeland. Die Schaffelle würden meist in China gegerbt und mit der Schafwolle sei kein Geld zu verdienen. „Man bekommt einen Euro pro Kilo Wolle. 2,5 kg Wolle bringt ein Schaf im Jahr. Und das Scheren muss auch bezahlt werden“, sagt Fritsch. Kein Wunder, dass es keine zehn hauptberuflichen Schafzüchter in Tirol gibt. Alle anderen bezeichnen die Tierhaltung als Hobby, Nebenerwerb oder große Leidenschaft. Als Landschafts- und Almpfleger stehen die grasenden Wollknäuel in jedem Fall hoch im Kurs.