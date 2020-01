Der Gletscherschwund frisst die Tiroler Pistenflächen

Differenzen mit den Pitztaler Gletscherbahnen dementiert Haid, „klar ist aber auch, dass der Bauzeitplan eingehalten werden muss. Das heißt, im vierten und fünften Jahr ist die neue Zubringerbahn zu errichten.“ Die neue Bahn ist für die Pitztaler unbedingt notwendig, das habe der Gemeinderat am Dienstag noch einmal untermauert. Dass es rund um die Pacht am Gletscher mit den Gletscherbahnen noch offene Fragen gibt, bestreitet er nicht. „Aber da einigen wir uns schon.“

Die Bergbahnen Sölden werden am Montag in einer Sitzung des Verwaltungsrates die weitere Vorgangsweise besprechen. Alternativen seien vorerst nicht angedacht, sagt der Geschäftsführer Walter Siegele. Am 23. Dezember seien die Nachfragen zum Gletscherschwund eingelangt, diese werde man nun klären. „Betroffen davon sind die Pistenflächen.“ Zugleich hofft Siegele, dass die mündliche Verhandlung doch noch heuer und nicht erst nächstes Jahr stattfinden könne.