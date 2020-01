Bauland im Schutzgebiet spaltet Politik

Innsbruck – Die Situation in Gnadenwald beweist die prekäre Situation in vielen Tiroler Gemeinden. Obwohl dort 7,9 Hektar Bauland gewidmet sind, möchte der Gemeinderat neues ausweisen: zwar am Rand eines Naturschutzgebietes, aber dennoch im Natura-2000-Gebiet Karwendel. Wie berichtet, wollte Naturschutzreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) den positiven Naturverträglichkeitsbescheid nicht absegnen, jetzt muss sich das Landesverwaltungsgericht mit diesem Musterfall befassen. Die Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen haben, dahinter verbirgt sich jedoch ein Scheitern der Tiroler Bodenpolitik.