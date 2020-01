Erinnerungen an die Schwazer Kino-Ära

„Im Saal des Hotel Post in Schwaz war es 1919 mit 206 Sitzplätzen eröffnet worden“, weiß Kurt Höck, der einst jüngster Filmvorführer war. Sein Vater Josef war Kino-­Geschäftsführer. „Die Blütezeit des Kinos begann nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Schwazer sehr arm waren und um wenig Geld ein paar unbeschwerte Stunden in einem geheizten Kinosaal erleben durften“, weiß Kurt Höck. In den 30er-Jahren entwickelte sich der Tonfilm zu einem Publikumsrenner. 1954 sorgte ein großzügiger moderner Neubau in der Spornberger­straße mit dem Namen „Lichtspiele Schwaz“ für Schlagzeilen, denn das Schwazer Kino übersiedelte und galt als das modernste Cinemascope-Kino Westösterreichs mit 458 Sitzplätzen. In den 60er-Jahren verdrängte das „Patschenkino“ Fernsehen immer mehr Schwazer aus dem Kino­saal. „Der Betrieb mit acht Arbeitsplätzen konnte nicht mehr gewinnbringend betrieben werden und musste 1969 eingestellt werden“, blickt Höck zurück.