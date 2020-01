Alvaro Pieri in Lienz: Ein Virtuose an der Gitarre

Lienz – Der gefeierte Gitarrist Alvaro Pieri tritt am Samstag, den 25. Jänner, in der Spitalskirche in Lienz auf. Zu hören ist Musik quer durch die Gitarrenliteratur. Pieri stammt aus Montevideo (Uruguay), ist Professor an der Musik-Universität in Wien und regelmäßig Gast in Konzerthäusern auf der ganzen Welt.