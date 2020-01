Ermittlungsende: Tiroler Wahlen ohne Fehlabläufe

In Tirol endet der Anklagereigen endgültig am Montag. Ein letztes Mal wird sich mit dem einst stellvertretenden Wahlleiter des Bezirks Schwaz ein Mitglied einer Tiroler Wahlbehörde am Landesgericht einer Anklage zu den Wahlabläufen im Jahr 2016 stellen müssen. Dem mittlerweile pensionierten BH-Beamten wird falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt vorgeworfen. In der Niederschrift des zweiten Wahlgangs der Bundespräsidentenwahl soll auch er Tatsachen falsch beurkundet haben. Ohne freilich den Urteilsspruch vorwegnehmen zu können, führten alle diesbezüglichen Anklagen bislang zu klaren Freisprüchen.