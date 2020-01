Jury in Weinstein-Prozess fixiert

Im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen ist die Jury komplett. Das Gericht in Manhattan berief am Freitag acht weitere New Yorker aus einem Pool von mehr als 100 Menschen als Juroren in dem aufsehenerregenden Fall - damit sind die Voraussetzungen für den inhaltlichen Start der Verhandlungen erfüllt.