Spätes Aufbäumen der Haie war in Klagenfurt zu wenig

Klagenfurt –Schlusslicht Dornbirn hat gestern in der Offensive mit dem EBEL-Meister Matias Sointu (2018 mit Bozen) nachgelegt. Beim HCI leckt man indes weiter die ersätzgeschwächten Wunden, frisches Blut wäre dringend nötig. Das zeigte sich am Freitag auch bei Rekordmeister KAC, wo die Innsbrucker mit dem 2:3 trotz eines späten Aufbäumens die neunte Niederlage in Folge kassierten