Gregoritsch-Traumdebüt für Schalke: Tor und Assist bei 2:0

Michael Gregoritsch hätte sich sein Pflichtspieldebüt im Dress von Schalke 04 nicht besser vorstellen können. Der ÖFB-Teamspieler war zum Rückrundenauftakt der deutschen Fußball-Bundesliga beim 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend in Gelsenkirchen mit einem Tor und Assist herausragend. Es war der erste Ligatreffer für die Augsburg-Leihgabe seit etwas mehr als 8 Monaten.

Gregoritsch zeigte sich von Beginn an voll integriert im Schalker Spiel und hätte beinahe schon nach sechs Minuten getroffen. Da konnte sich Gladbach-Goalie Yann Sommer aber bei einer Direktabnahme des 25-Jährigen und auch beim Nachschuss von Serdar auszeichnen. In der 28. Minute setzte Gregoritsch seinen Sturmpartner Benito Raman mit einem Lochpass ideal in Szene, wieder zeigte der Schweizer Tormann eine starke Reaktion.