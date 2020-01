Verlosung von Präsidentenflugzeug - Spott in Mexiko

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat mit Überlegungen über eine mögliche Verlosung des Präsidentenflugzeugs viel Spott geerntet. Die Idee stellte er am Freitag als eine von mehreren Möglichkeiten in seiner täglichen Pressekonferenz vor, nachdem es Mexiko in über 13 Monate nicht gelungen war, die Maschine zu verkaufen.