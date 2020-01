Kurz für langfristige Lösung im Transitstreit

Bozen, Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz bekräftigt seine Unterstützung des Tiroler Kampfs gegen den steigenden Lkw-Transit. In einem Interview mit der Tageszeitung Dolomiten erklärte er, dass große Teile der Tiroler Bevölkerung sehr unter dem Transitverkehr leiden würden. Kurz wörtlich: „Deshalb habe ich dem Land Tirol meine volle Unterstützung in Verkehrsfragen zugesagt. Es wird langfristig Lösungen brauchen, die die Bevölkerung entlasten. Wie diese im Detail aussehen, werden wir prüfen. Es ist auch klar, dass es weiterhin einen guten grenzüberschreitenden Dialog dazu geben wird.“

In dem Interview nahm der Kanzler auch zu den Kontrollen am Brenner Stellung und hielt dabei an seiner bisherigen Linie fest: „Solange es keinen konsequenten Schutz der Außengrenzen gibt, wird es an Binnengrenzen Kontrollen geben müssen. Uns ist natürlich bewusst, dass der Brenner historisch eine besondere Bedeutung hat, wir gehen hier deshalb mit der nötigen Sensibilität vor.“