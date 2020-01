Bus fiel in China in Straßenloch: Neun Tote, ein Vermisster

In einem Straßenloch im chinesischen Xining (Provinz Qinghai) sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Teile einer Straße und des Gehsteigs waren am Montag bei einer Bushaltestelle eingestürzt. Der Bus stürzte in das Loch, kurze Zeit danach kam es zu einer Explosion. Die Suche nach einem Vermissten wurde laut Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag eingestellt.