Tirol-Premiere: Markus Linders „O Solo mio“

Und mit seiner Paraderolle als Ex-Priester in „4 Frauen und ein Todesfall“ steigerte der gebürtige Vorarlberger österreichweit seinen Bekanntheitsgrad – im Westen der Republik übrigens kein­e Notwendigkeit. Dort kennt man ihn ohnehin als erfolgreichen Kabarettisten und Musiker, Mr. New Orleans Festival und Moderator.

Nun bringt er sein neue­s Programm „O Solo mio“ auf die heimischen Bühnen. Am kommenden Dienstag, den 21. Jänner, feiert es im Casineum Innsbruck um 19.30 Uhr Tirol-Premiere. Thematisch geht es nach dem 60. Geburtstag des Künstlers in „O Solo mio“ um ein Resümee, um einen Rückblick und einen Ausblick mit Augenzwinkern: Was wurde erreicht? Was wäre eigentlich noch zu tun?