In vielen Belangen ausbaufähig: WSG besiegt Dornbirn

Innsbruck – Vorarlberg war für die WSG Tirol am Samstag ein­e Reise wert, denn nach der 1:3-Niederlage gegen den deutschen Drittligisten Regensburg wurde im zweiten Testspiel mit dem 2:1 gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn der erste Sieg der Frühjahrsvorbereitung gefeiert. „In der ersten Halbzeit war die Leistung voll in Ordnung, da hätten wir schon höher führen können. Nach dem Wechsel wurde komplett durchgemischt, da ging der Spielfluss etwas verloren. Trotzdem haben wir gegen einen starken und engagierten Gegner gewonnen“, bilanzierte Trainer Thomas Silberberger, der im ersten Abschnitt eine 4/4/2-Formation auf das Feld schickte, dann auf 3/4/3 umstellte und zum Schluss kam, „dass wir in vielen Belangen noch ausbaufähig sind“.