Ischgl eröffnete Skulpturenpark der Superstars

Ischgl – Sie sind seit dem Wochenende weithin sichtbare Landmarken im Ischgler Skigebiet – bis zu vier Meter hohe Skulpturen aus Schnee und Eis. Beim 27. Wettbewerb „Formen in Weiß“ durften Künstler bzw. Bildhauer aus vier Ländern diesmal Popstars darstellen, die in den vergangenen 25 Jahren das Konzert zum Saisonfinale bestritten. Der TVB als Veranstalter gab das Motto „Superstars zum Greifen nahe“ aus. „So richtig fertig wird man mit dieser Arbeit ja nie. Aber nach fünf Tagen hören wir auf“, bemerkte der Künstler Ivo Piazza aus Südtirol, der beim Wettbewerb von Anfang an dabei war und mehrmals auf dem Siegerstockerl stand. Diesmal landete er auf dem 2. Platz. Gemeinsam mit seinem Partner Reiner Kasslatter schuf er eine Tina-Turner-Skulptur. Die damals 56-jährige Popdiva gastierte 1996 in Ischgl.