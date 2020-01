Pkw-Lenker stieß Fußgänger in Kärnten nieder: Ein Toter

Ein Russe ist am Samstag in Arnoldstein in Kärnten bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen: Er war zu Mittag zusammen mit zwei anderen Männern zu Fuß unterwegs und wurde von einem italienischen Pkw-Lenker erfasst. Während der Russe noch an der Unfallstelle starb, wurden seine beiden Begleiter verletzt. Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich um drei Berufskraftfahrer.