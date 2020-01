Haaland mit Traumdebüt für Dortmund - Drei Tore bei 5:3-Sieg

Erling Haaland hat der deutschen Fußball-Bundesliga bereits in seinem ersten Spiel in eindrucksvoller Manier den Stempel aufgedrückt. Der frühere Salzburg-Stürmer traf am Samstag beim 5:3-Sieg von Borussia Dortmund beim FC Augsburg nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte dreimal (59., 72., 79.).