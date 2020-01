Brüsseler Autoshow - Polizei nahm 185 Klimaaktivisten fest

Die Polizei hat am Samstag in der belgischen Hauptstadt Brüssel 185 Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion festgenommen, die auf der Brüsseler Autoshow gegen die Branche demonstriert hatten. Einige Protestierende versammelten sich beispielsweise vor dem Stand des Ölriesen Shell, während andere vor dem Eingang der Automesse aktiv waren.

In einer Erklärung sagte der belgische Flügel der Gruppe, er habe den Protest aufgerufen, „um das trügerische Image zu korrigieren“, das die Autoindustrie von sich selbst abgebe. „Diese Aktion des zivilen Massen-Ungehorsams zielt darauf ab, die vielen Lügen anzuprangern, die Automobilhersteller der Öffentlichkeit verkaufen, um ihre Verkäufe auf Kosten der Umwelt, der Gesundheit und der sozialen Gerechtigkeit der Menschen zu steigern“, fügte die Erklärung hinzu.

Einige der Aktivisten entfalteten ein Banner mit der Aufschrift „Stoppt den CO2-Ausstoß“ am Haupteingang der Show, andere führten Proteste an ausgewählten Ständen im Inneren durch. Einige ketteten sich an das Lenkrad der ausgestellten Autos oder besprühten sie mit blutfarbener Farbe.