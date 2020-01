„Die Physiker“ am Tiroler Landestheater: Diese Bombe zündet nicht

Von Joachim Leitner

Innsbruck –Mit „Die Physiker“ brachte Friedrich Dürrenmatt 1962 seinen – nach „Der Besuch der alten Dame“ (1955) – zweiten Welterfolg auf die Bühne: eine dunkle, vielleicht sogar die denkbar dunkelste Komödie über nicht weniger als das (menschengemachte) Ende der Welt – und über die Unmöglichkeit, einmal Angedachtes rückgängig zu machen. Als moderner, ja beinahe unverwüstlicher Klassiker zählen die schnell auch zur Schullektüre gewordenen „Physiker“ bis heute zu den viel gespielten Stücken der Quasi-Gegenwartsdramatik. Wohl auch, weil Dürrenmatt nebst zeitloser Thematik – Wissenschaft zwischen Instrumentalisierung und Verantwortung, weil alles Erforschte Waffe werden kann – eine formal schnörkellose Komposition anbietet: ein Schauplatz, zwei Akte, die sich in Echtzeit entfalten und konsequent auf die oft bemühte Lektion zusteuern, dass eine Geschichte erst dann zu Ende gedacht ist, „wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat“.

Am Tiroler Landestheater stand „Die Physiker“ bislang einmal auf dem Spielplan: vor 36 Jahren, in der Saison 1983/84. Der Griff ins Regal scheint also allein deshalb hinreichend motiviert. Zumal eine zweite Dürrenmatt’sche Lektion aktueller scheint denn je: „Der Welt ist nur noch mit der Komödie beizukommen.“ So gesehen sind (und waren) „Die Physiker“ programmatisch immer eine gute Wahl.

Die Neuinszenierung des Stoffes im Großen Haus ging allerdings trotzdem in die Hose. Manches mag sich nach der Premiere am Samstagabend noch einschleifen, das Timing im ersten Teil zum Beispiel, in dem sich die große Groteske noch als Kriminalklamotte tarnt. Da wird schon mal zu früh reagiert – oder wundersamerweise gar nicht. Doch wie gesagt: Das dürfte sich geben.

Schwerer ins Gewicht fallen hingegen inszenatorische Entscheidungen, die rätselhaft bleiben. Regisseurin Elisabeth Gabriel lässt das Stück da spielen, wo schon Dürrenmatt es verortete: Bühne und Dekor (Vinzenz Hegemann) beschwören den etwas derangierten Chic der Fünfzigerjahre. Eine mächtige Glasfassade mit Blick ins Grüne erlaubt eine Ahnung von abgewetztem Modernismus. So weit, so erwartbar, aber schlüssig. Doch im zweiten Teil springt das Stück in ein futuristisches Irgendwann: Jetzt werden die Irrenhaus-Insassen von Roboter-Ringern (Philip Rudig beweist ganz besondere Stimmbeherrschung) betreut – bis das Sanatorium selbst vollends zum virtuellen Raum wird: Zunächst bestrahlt der Mond die um die Zukunft der Welt ringenden Physiker, dann purzeln – „The Matrix“ lässt grüßen – giftgrüne Lettern vom Himmel – und die Irrenärztin (Antje Weiser) darf zur irren Ärztin werden: „Big Sister is watching you“. Schon klar: Durch die Öffnung des Raumes soll unterstrichen werden, dass es jetzt ums große Ganze geht und die jüngsten Gefahren im Digitalen lauern. Bloß: Die Dringlichkeit des Themas verpufft, wenn man es in ein Setting schiebt, das einem Sciencefiction-Heftchen von anno dazumal entlehnt sein könnte. Plötzlich ist die Geschichte weit weg, in einem „Safe-Space“ – und dementsprechend harmlos. So wie die atomare „Höllenbombe“, deren Zerstörungskraft „Die Physiker“ einst inspirierte, hier als Videomätzchen herhalten muss.