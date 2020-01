Auf Pilgerpfaden vom Salzkammergut bis nach Spanien

Aurach – Über 3365 km allein zu Fuß im Winter auf dem Jakobsweg – vom Salzkammergut über Bayern, die Schweiz und Frankreich nach Santiago de Compostela. Der Oberösterreicher Kurt A. Andorfer hat viel über diese Pilgerreise zu erzählen. Knapp ein halbes Jahr lang ließ er dafür sein bisheriges Leben hinter sich. Bei der Wahl von Wegen und Unterkünften durchaus eigenwillig, erlebt er die Höhen und Tiefen des Pilgerns – von der Einsamkeit im Winter bis zum Trubel am Trampelpfad. Die Beobachtungen und Begegnungen am Jakobsweg, haben seine Sicht auf so manches verändert.