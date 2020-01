Mit „Moon Woman" und „Kosmodrom" von der Talstation in den Kosmos

Innsbruck – Gleich zwei Bands, die namentlich im All angesiedelt sind, bespielten am Samstag die Junge Talstation der alten Hungerburgbahn. Moon Woman und Kosmodrom füllten einen stimmigen Abend mit zeitgenössischer psychedelischer Rockmusik. Den Auftakt machten Moon Woman. Das Innsbrucker Trio spielt erst seit wenigen Monaten zusammen. So jung ist diese Gruppe, dass sie noch nicht einmal eine Netz-Präsenz hat. Spätestens nach dem zweiten Lied ist klar: Diese drei heizen ein. Neben schweren Riffs haben sie auch einen lockeren Witz: „Hallo, wir sind Moon Woman. Wir haben jetzt zwei Songs gespielt, und jetzt spielen wir noch ein paar.“ Wie das halt so läuft bei Konzerten. Die Songs haben mal groovige, tiefe Passagen, die in harte Rockphasen umschlagen. Außergewöhnlich für eine Stoner-Rock-Band gestaltet Moon Woman ihre Songs durchaus einfalls- und abwechslungsreich.